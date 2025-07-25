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Шляпников — о новом поколении волейболистов: у молодёжи сбиты ориентиры. Отсюда и проблемы

Шляпников — о новом поколении волейболистов: у молодёжи сбиты ориентиры. Отсюда и проблемы
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Бывший главный тренер мужской сборной России по волейболу Сергей Шляпников высказался о проблемах нового поколения волейболистов.

«У современной молодёжи сбиты ориентиры. Мало кто готов работать через не могу, через боль и усталость. Все в зоне комфорта — отсюда и проблемы», — приводит слова Шляпникова «БО Спорт».

В предстоящем сезоне 64-летний специалист будет главным тренером «Ярославича». Шляпников возвращается в мужскую Суперлигу после длительного перерыва. В предыдущий раз российский тренер работал в сезоне-2015/2016 с краснодарским «Динамо». Также он возглавлял юношескую, молодёжную, студенческую, вторую и национальную сборные России.

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