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«Это надо возвращать». Бывший наставник сборной России — об уважении игроков к тренерам

«Это надо возвращать». Бывший наставник сборной России — об уважении игроков к тренерам
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Бывший главный тренер мужской сборной России Сергей Шляпников высказался о том, как изменились взаимоотношения между тренером и игроками в волейболе.

«Сегодня игроки позволяют себе стоять спиной к тренеру. А ведь в спорте дисциплина всегда была на первом месте. Это надо возвращать», — сказал Шляпников в интервью «БО Спорт».

В предстоящем сезоне 64-летний специалист будет главным тренером «Ярославича». Шляпников возвращается в мужскую Суперлигу после длительного перерыва. В предыдущий раз российский тренер работал в сезоне 2015/16 с краснодарским «Динамо». Также он он возглавлял юношескую, молодёжную, студенческую, вторую и национальную сборные России.

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