Расписание матчей Лиги наций по волейболу — 2025 среди женщин на 26 июля

Сегодня, 26 июля, состоятся два полуфинальных матча Лиги наций — 2025 по волейболу среди женщин. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня женского «Финала восьми».

Волейбол. Лига наций — 2025. Женщины, 1/2 финала. Расписание 26 июля (время — московское):

17:00. Италия — Польша.

21:00. Бразилия – Япония.

В полуфинале сборная Италии была сильнее США (3:0), а польские волейболистки взяли верх над сборной Китая (3:2). Команда Бразилии обыграла Германию (3:0), Япония одолела Турцию (3:2).

«Финал восьми» женской Лиги наций проходит с 23 по 27 июля в польском городе Лодзь. Действующими чемпионками соревнований являются итальянские волейболистки, в прошлогоднем финале победившие сборную Японии.