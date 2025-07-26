Сборная Италии по волейболу уверенно вышла в финал женской Лиги наций — 2025

Женская сборная Италии по волейболу вышла в финал Лиги наций — 2025. В полуфинале итальянские волейболистки уверенно обыграли сборную Польши. Встреча завершилась со счётом 3:0 (25:18, 25:16, 25:14).

Итальянские волейболистки стали первыми, кто вышел в финал турнира. В матче за титул они сыграют с сильнейшей командой матча Бразилия — Япония. Эта встреча состоится также в субботу, 26 июля.

«Финал восьми» женской Лиги наций проходит с 23 по 27 июля в польском городе Лодзь. Действующими чемпионками соревнований являются итальянские волейболистки, в прошлогоднем финале победившие сборную Японии.