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Бразилия — Япония. Прямая трансляция
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Сборная Италии по волейболу уверенно вышла в финал женской Лиги наций — 2025

Сборная Италии по волейболу уверенно вышла в финал женской Лиги наций — 2025
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Женская сборная Италии по волейболу вышла в финал Лиги наций — 2025. В полуфинале итальянские волейболистки уверенно обыграли сборную Польши. Встреча завершилась со счётом 3:0 (25:18, 25:16, 25:14).

Лига наций (ж) . 1/2 финала
26 июля 2025, суббота. 17:00 МСК
Италия
Окончен
3 : 0
Польша
Италия: Грай, Дегради, Камби, де Дженнаро, Ферсино, Орро, Данези, Нвакалор, Нервини, Силла, Эгону, Фар, Джованни, Антропова
Польша: Грика, Стысяк, Корнелюк, Пясецка, Лукасик, Щигловска, Чирняньска, Смажек, Лысяк, Центка, Грабка, Дамаске, Венерска, Юрчик

Итальянские волейболистки стали первыми, кто вышел в финал турнира. В матче за титул они сыграют с сильнейшей командой матча Бразилия — Япония. Эта встреча состоится также в субботу, 26 июля.

«Финал восьми» женской Лиги наций проходит с 23 по 27 июля в польском городе Лодзь. Действующими чемпионками соревнований являются итальянские волейболистки, в прошлогоднем финале победившие сборную Японии.

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