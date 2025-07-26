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Бренд Ким Кардашьян стал спонсором волейбольной лиги LOVB

Бренд Ким Кардашьян стал спонсором волейбольной лиги LOVB
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Бренд Ким Кардашьян SKIMS стал официальным партнёром американской женской волейбольной лиги LOVB в сфере домашней одежды, нижнего белья и одежды для сна. Об этом сообщила пресс-служба лиги на официальном сайте.

В рамках партнёрства LOVB и SKIMS будут работать над тем, чтобы ускорить развитие профессионального женского волейбола, а также расширить возможности девочек и женщин в спорте и за его пределами.

«Партнёрство со SKIMS — это невероятная веха для нашей лиги и клубов. Их стремление расширять возможности женщин и поощрять уверенность в себе идеально сочетается с нашей миссией — повышать уровень наших спортсменок всех возрастов и ускорять развитие волейбола. Вместе мы не только поддерживаем наших выдающихся спортсменок на пути к славе, но и помогаем вдохновлять следующее поколение игроков и болельщиков», — приводит пресс-служба слова коммерческого директора LOVB Мишель Макголдрик.

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Новости. Волейбол
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