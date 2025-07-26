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Клуб «Тархан», в котором собирался работать Титич, прекратил существование — источник

Клуб «Тархан», в котором собирался работать Титич, прекратил существование — источник
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Башкортостанский волейбольный клуб «Тархан» прекратил своё существование. Игрокам и тренерам команды из Стерлитамака объявили о закрытии клуба. Об этом сообщает «БО Спорт».

«Тархан» имел статус фарм-клуба уфимского «Динамо-Урал». Клуб работал на бюджетные деньги и получал финансовую поддержку от «Урала». Теперь учредители основной команды решили прекратить поддержку «Тархана» из-за недостаточной обратной отдачи в виде воспитанников.

Напомним, 39-летний волейболист Андрей Титич, который этим летом завершил игровую карьеру, занял должность ассистента тренера Глеба Кашицына в клубе «Тархан» из Стерлитамака.

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