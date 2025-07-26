Бразильские волейболистки в пяти сетах обыграли Японию и вышли в финал Лиги наций — 2025

Женская сборная Бразилии по волейболу вышла в финал Лиги наций — 2025. В полуфинале бразильские волейболистки в пяти сетах обыграли сборную Японии. Встреча завершилась со счётом 3:2 (23:25, 25:21, 25:18, 19:25, 15:8).

Бразильские волейболистки стали вторыми финалистками турнира. В матче за титул они сыграют со сборной Италии. Финал женской Лиги наций — 2025 состоится в воскресенье, 27 июля.

Напомним, «Финал восьми» женской Лиги наций проходит с 23 по 27 июля в польском городе Лодзь. Действующими чемпионками соревнований являются итальянские волейболистки, в прошлогоднем финале победившие сборную Японии.