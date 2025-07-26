Бразильские волейболистки в пяти сетах обыграли Японию и вышли в финал Лиги наций — 2025
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Женская сборная Бразилии по волейболу вышла в финал Лиги наций — 2025. В полуфинале бразильские волейболистки в пяти сетах обыграли сборную Японии. Встреча завершилась со счётом 3:2 (23:25, 25:21, 25:18, 19:25, 15:8).
Лига наций (ж) . 1/2 финала
26 июля 2025, суббота. 21:00 МСК
Бразилия
Окончен
3 : 2
Япония
Бразилия: Дуарте, Карнейро, Виэзел, Монтибеллер, Кудиесс, Ратцке, Гимараес, Венк, Насименто, Бергманн, Эмануэле, Сантос, Васкес, де Арруда
Япония: Араки, Симамура, Исикава, Сэки, Кодзима, Ямада, Фукудомэ, Вада, Миябэ, Сиоде, Ивасава, Сато, Китамадо, Акимото
Бразильские волейболистки стали вторыми финалистками турнира. В матче за титул они сыграют со сборной Италии. Финал женской Лиги наций — 2025 состоится в воскресенье, 27 июля.
Напомним, «Финал восьми» женской Лиги наций проходит с 23 по 27 июля в польском городе Лодзь. Действующими чемпионками соревнований являются итальянские волейболистки, в прошлогоднем финале победившие сборную Японии.
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