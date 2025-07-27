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Начало прямой трансляции матча Польша — Япония на платформе Okko и «Чемпионата»

Начало прямой трансляции матча Польша — Япония на платформе Okko и «Чемпионата»
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27 июля в 17:00 мск на странице Okko на «Чемпионате» начнётся прямая трансляция игры за третье место Лиги наций по волейболу среди женщин между сборными Польши и Японии.

Прямая трансляция матча
Прямая трансляция матча
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Лига наций (ж) . Матч за 3-е место
27 июля 2025, воскресенье. 17:00 МСК
Польша
2-я партия
1 : 0
Япония
Польша: Грика, Стысяк, Корнелюк, Пясецка, Лукасик, Щигловска, Чирняньска, Смажек, Лысяк, Центка, Грабка, Дамаске, Венерска, Юрчик
Япония: Араки, Симамура, Исикава, Сэки, Кодзима, Ямада, Фукудомэ, Вада, Миябэ, Ивасава, Накагава, Сато, Китамадо, Акимото

Новый проект «Чемпионата» и Оkkо – это круглосуточный спортивный канал с сеткой вещания, программируемой искусственным интеллектом. На платформе также доступны первый на российском рынке раздел с коротким видеоконтентом в формате «сториз» и избранные статьи и видеообзоры спортивных событий.

В рамках проекта всем пользователям «Чемпионата» доступны прямые трансляции.

Ознакомиться с расписанием прямых трансляций на сайте «Чемпионата» можно по ссылке.

Календарь Лиги наций (ж)
Турнирная таблица Лиги наций (ж)

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