Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Италия — Бразилия. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Волейбол Новости

Начало прямой трансляции матча Италия — Бразилия на платформе Okko и «Чемпионата»

Начало прямой трансляции матча Италия — Бразилия на платформе Okko и «Чемпионата»
Комментарии

27 июля в 21:00 мск на странице Okko на «Чемпионате» начнётся прямая трансляция финальной игры Лиги наций по волейболу среди женщин между сборными Италии и Бразилии.

Лига наций (ж) . Финал
27 июля 2025, воскресенье. 21:00 МСК
Италия
2-я партия
0 : 1
Бразилия
Италия: Грай, Дегради, Камби, де Дженнаро, Ферсино, Орро, Данези, Нвакалор, Нервини, Силла, Эгону, Фар, Джованни, Антропова
Бразилия: Дуарте, Карнейро, Виэзел, Монтибеллер, Кудиесс, Ратцке, Гимараес, Венк, Насименто, Бергманн, Эмануэле, Сантос, Васкес, де Арруда

Новый проект «Чемпионата» и Оkkо – это круглосуточный спортивный канал с сеткой вещания, программируемой искусственным интеллектом. На платформе также доступны первый на российском рынке раздел с коротким видеоконтентом в формате «сториз» и избранные статьи и видеообзоры спортивных событий.

В рамках проекта всем пользователям «Чемпионата» доступны прямые трансляции.

Ознакомиться с расписанием прямых трансляций на сайте «Чемпионата» можно по ссылке.

Календарь Лиги наций (ж)
Турнирная таблица Лиги наций (ж)
Материалы по теме
Прямые трансляции спорта
Прямые трансляции спорта

Виды волейбола, о которых вы не знали:

Комментарии
Новости. Волейбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android