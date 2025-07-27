Польша — Япония: где смотреть матч за третье место Лиги наций, когда начнётся трансляция

Сегодня, 27 июля, состоится матч за третье место Лиги наций по волейболу среди женщин между сборными Польши и Японии. Игра пройдёт на арене «Атлас Арена» (Лодзь, Польша). Встреча начнётся в 17:00 мск. В прямом эфире игру покажет онлайн-кинотеатр Okko. Трансляцию этого матча также можно будет посмотреть на странице Okko на «Чемпионате».

В полуфинале соревнования польская национальная команда уступила сборной Италии. Встреча завершилась со счётом 3:0 (25:18, 25:16, 25:14). В свою очередь, сборная Японии проиграла бразильской национальной команде. Матч завершился со счётом 3:2 (23:25, 25:21, 25:18, 19:25, 15:8).

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