Италия — Бразилия: где смотреть матч финала Лиги наций, во сколько начнётся трансляция

Сегодня, 27 июля, состоится финальный матч Лиги наций по волейболу среди женщин между сборными Италии и Бразилии. Игра пройдёт на арене «Атлас Арена» (Лодзь, Польша). Встреча начнётся в 21:00 мск. В прямом эфире игру покажет онлайн-кинотеатр Okko. Трансляцию этого матча также можно будет посмотреть на странице Okko на «Чемпионате».

В полуфинале соревнования итальянская национальная команда победила сборную Польши. Встреча завершилась со счётом 3:0 (25:18, 25:16, 25:14). Сборная Бразилии выиграла у Японии. Матч завершился со счётом 3:2 (23:25, 25:21, 25:18, 19:25, 15:8).

Действующими чемпионками соревнований являются итальянские волейболистки, в прошлогоднем финале победившие сборную Японии.

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