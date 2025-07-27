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Результаты матчей Лиги наций по волейболу — 2025 среди женщин 26 июля

Результаты матчей Лиги наций по волейболу — 2025 среди женщин 26 июля
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Сегодня, 26 июля, состоялись два полуфинальных матча Лиги наций — 2025 по волейболу среди женщин. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня женского «Финала восьми».

Волейбол. Лига наций — 2025. Женщины, 1/2 финала. Результаты 26 июля:

Италия — Польша — 3:0 (25:18, 25:16, 25:14);

Бразилия – Япония — 3:2 (23:25, 25:21, 25:18, 19:25, 15:8).

В матче за титул Бразилия сыграет со сборной Италии. Финал женской Лиги наций — 2025 состоится в воскресенье, 27 июля.

«Финал восьми» женской Лиги наций проходит с 23 по 27 июля в польском городе Лодзь. Действующими чемпионками соревнований являются итальянские волейболистки, в прошлогоднем финале победившие сборную Японии.

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