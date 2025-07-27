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Определились финалисты женской Лиги наций по волейболу

Определились финалисты женской Лиги наций по волейболу
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Вчера, 26 июля, завершились полуфинальные матчи женской Лиги наций по волейболу. Стали известны финалисты соревнований. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с финальной парой женского розыгрыша. Матчи за титул пройдёт сегодня, 27 июля.

Волейбол. Лига наций — 2025. Женщины, финал

  • Бразилия — Италия

Ранее выступление на турнире завершили сборные Японии и Польши. Эти команды встретятся между собой в матче за третье место. «Финал восьми» женской Лиги наций проходит с 23 по 27 июля в польском городе Лодзь. Действующими чемпионками соревнований являются итальянские волейболистки, в прошлогоднем финале победившие сборную Японии.

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Новости. Волейбол
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