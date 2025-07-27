Расписание матчей Лиги наций по волейболу — 2025 среди женщин на 27 июля

Сегодня, 27 июля, состоятся финал и матч за третье место Лиги наций — 2025 по волейболу среди женщин. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием заключительного игрового дня женского «Финала восьми».

Волейбол. Лига наций — 2025. Женщины. Расписание 27 июля (время — московское):

Матч за третье место:

17:00. Польша — Япония.

Финал:

21:00. Италия — Бразилия.

В полуфинале сборная Италии обыграла Польшу со счётом 3:0, Бразилия победила Японию в пяти сетах (3:2).

«Финал восьми» женской Лиги наций проходит с 23 по 27 июля в польском городе Лодзь. Действующими чемпионками соревнований являются итальянские волейболистки, в прошлогоднем финале победившие сборную Японии.