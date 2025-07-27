Сегодня, 27 июля, состоится финал Лиги наций — 2025 по волейболу среди женщин. В матче за трофей действующие олимпийские чемпионки из сборной Италии сразятся с командой Бразилии.

В связи с этим «Чемпионат» предлагает пройти опрос: «Кто выиграет женскую волейбольную Лигу наций — 2025?»

В полуфинале сборная Италии уверенно обыграла Польшу со счётом 3:0, а Бразилия победила команду Японии в пяти сетах (3:2).

«Финал восьми» женской Лиги наций проходит с 23 по 27 июля в польском городе Лодзь. Действующими чемпионками соревнований являются итальянские волейболистки, в прошлогоднем финале победившие сборную Японии.