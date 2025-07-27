Сборная Польши стала бронзовым призёром женской Лиги наций, обыграв Японию

Сегодня, 27 июля, в польском городе Лодзь состоялся матч за третье место женского турнира Лиги наций – 2025, в котором сборная Польши играла с Японией. Волейболистки Польши одержали победу в матче со счётом 3:1 (25:15, 24:26, 25:16, 25:23).

Волейбол. Лига наций – 2025. Лодзь (Польша). Матч за 3-е место. Женщины:

Польша – Япония – 3:1 (25:15, 24:26, 25:16, 25:23).

Польские волейболистки во второй раз подряд становятся бронзовыми медалистками в Лиги наций. В прошлогоднем матче за третье место они обыграли сборную Бразилии (3:2).

В финале турнира сыграют сборные Бразилии и Италии. Действующими чемпионками соревнований являются итальянские волейболистки, в прошлогоднем финале победившие сборную Японии.