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Италия — Бразилия. Прямая трансляция
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21:00 Мск
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Женская сборная Италии стала чемпионом Лиги наций — 2025, обыграв Бразилию

Женская сборная Италии стала чемпионом Лиги наций — 2025, обыграв Бразилию
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Женская сборная Италии одержала победу в розыгрыше Лиги наций – 2025, «Финал восьми» которой проходил в польском городе Лодзь. В финале турнира итальянки взяли верх над Бразилией со счётом 3:1 (22:25, 25:18, 25:22, 25:22).

Лига наций (ж) . Финал
27 июля 2025, воскресенье. 21:00 МСК
Италия
Окончен
3 : 1
Бразилия
Италия: Антропова - 18, Силла - 16, Эгону - 12, Фар - 10, Данези - 7, Нервини - 7, Орро - 3, Дегради - 1, Камби - 1, Грай, де Дженнаро, Ферсино, Нвакалор, Джованни
Бразилия: Гимараес - 15, Кудиесс - 12, Бергманн - 11, Дуарте - 9, Монтибеллер - 5, Насименто - 4, Венк - 2, Ратцке - 1, Карнейро, Виэзел, Эмануэле, Сантос, Васкес, де Арруда

Волейбол. Лига наций – 2025. Лодзь (Польша). Финал. Женщины:

Италия – Бразилия – 3:1 (22:25, 25:18, 25:22, 25:22).

Итальянские волейболистки во второй раз подряд победили в розыгрыше Лиги наций. В прошлогоднем финальном матче они обыграли сборную Японии (3:1)

Третье место в розыгрыше Лиги наций – 2025 заняла сборная Польши, которая обыграла Японию со счётом 3:1 (25:15, 24:26, 25:16, 25:23).

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