Женская сборная Италии стала чемпионом Лиги наций — 2025, обыграв Бразилию
Поделиться
Женская сборная Италии одержала победу в розыгрыше Лиги наций – 2025, «Финал восьми» которой проходил в польском городе Лодзь. В финале турнира итальянки взяли верх над Бразилией со счётом 3:1 (22:25, 25:18, 25:22, 25:22).
Лига наций (ж) . Финал
27 июля 2025, воскресенье. 21:00 МСК
Италия
Окончен
3 : 1
Бразилия
Италия: Антропова - 18, Силла - 16, Эгону - 12, Фар - 10, Данези - 7, Нервини - 7, Орро - 3, Дегради - 1, Камби - 1, Грай, де Дженнаро, Ферсино, Нвакалор, Джованни
Бразилия: Гимараес - 15, Кудиесс - 12, Бергманн - 11, Дуарте - 9, Монтибеллер - 5, Насименто - 4, Венк - 2, Ратцке - 1, Карнейро, Виэзел, Эмануэле, Сантос, Васкес, де Арруда
Волейбол. Лига наций – 2025. Лодзь (Польша). Финал. Женщины:
Италия – Бразилия – 3:1 (22:25, 25:18, 25:22, 25:22).
Итальянские волейболистки во второй раз подряд победили в розыгрыше Лиги наций. В прошлогоднем финальном матче они обыграли сборную Японии (3:1)
Третье место в розыгрыше Лиги наций – 2025 заняла сборная Польши, которая обыграла Японию со счётом 3:1 (25:15, 24:26, 25:16, 25:23).
Комментарии
- 27 июля 2025
-
23:10
-
20:45
-
19:15
-
16:45
-
12:08
-
10:01
-
08:30
-
08:00
-
00:22
-
00:03
- 26 июля 2025
-
23:36
-
23:29
-
23:16
-
18:34
-
09:43
- 25 июля 2025
-
12:59
-
12:51
-
11:28
- 24 июля 2025
-
22:57
-
22:38
-
20:45
-
20:39
-
17:15
-
10:00
-
09:35
-
09:00
- 23 июля 2025
-
23:57
-
23:27
-
20:45
-
19:42
-
17:15
-
10:20
-
10:00
-
09:00
-
06:06