Женская сборная Италии стала чемпионом Лиги наций — 2025, обыграв Бразилию

Женская сборная Италии одержала победу в розыгрыше Лиги наций – 2025, «Финал восьми» которой проходил в польском городе Лодзь. В финале турнира итальянки взяли верх над Бразилией со счётом 3:1 (22:25, 25:18, 25:22, 25:22).

Волейбол. Лига наций – 2025. Лодзь (Польша). Финал. Женщины:

Италия – Бразилия – 3:1 (22:25, 25:18, 25:22, 25:22).

Итальянские волейболистки во второй раз подряд победили в розыгрыше Лиги наций. В прошлогоднем финальном матче они обыграли сборную Японии (3:1)

Третье место в розыгрыше Лиги наций – 2025 заняла сборная Польши, которая обыграла Японию со счётом 3:1 (25:15, 24:26, 25:16, 25:23).