Женская сборная Италии стала чемпионом Лиги наций во второй раз подряд

Женская сборная Италии выиграла Лигу наций во второй раз подряд, одержав победу в финале розыгрыша турнира сезона-2025 над сборной Бразилии со счётом 3:1 (22:25, 25:18, 25:22, 25:22). «Финал восьми» турнира проходил в польском городе Лодзь.

В решающем матче прошлогоднего финала Лиги наций итальянские волейболистки обыграли сборную Японии со счётом 3:1 (25:17, 25:17, 21:25, 25:20).

Розыгрыш женского турнира Лиги наций – 2025 проходил с 17 мая по 27 июля, в нём приняло участие 18 команд.

Женская сборная России по волейболу не участвовала в турнире по решению Международной федерации волейбола (FIVB). Российские сборные не принимают участия в международных соревнованиях с 2022 года.