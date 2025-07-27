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Женская сборная Италии стала чемпионом Лиги наций во второй раз подряд

Женская сборная Италии стала чемпионом Лиги наций во второй раз подряд
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Женская сборная Италии выиграла Лигу наций во второй раз подряд, одержав победу в финале розыгрыша турнира сезона-2025 над сборной Бразилии со счётом 3:1 (22:25, 25:18, 25:22, 25:22). «Финал восьми» турнира проходил в польском городе Лодзь.

Лига наций (ж) . Финал
27 июля 2025, воскресенье. 21:00 МСК
Италия
Окончен
3 : 1
Бразилия
Италия: Антропова - 18, Силла - 16, Эгону - 12, Фар - 10, Данези - 7, Нервини - 7, Орро - 3, Дегради - 1, Камби - 1, Грай, де Дженнаро, Ферсино, Нвакалор, Джованни
Бразилия: Гимараес - 15, Кудиесс - 12, Бергманн - 11, Дуарте - 9, Монтибеллер - 5, Насименто - 4, Венк - 2, Ратцке - 1, Карнейро, Виэзел, Эмануэле, Сантос, Васкес, де Арруда

В решающем матче прошлогоднего финала Лиги наций итальянские волейболистки обыграли сборную Японии со счётом 3:1 (25:17, 25:17, 21:25, 25:20).

Розыгрыш женского турнира Лиги наций – 2025 проходил с 17 мая по 27 июля, в нём приняло участие 18 команд.

Женская сборная России по волейболу не участвовала в турнире по решению Международной федерации волейбола (FIVB). Российские сборные не принимают участия в международных соревнованиях с 2022 года.

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