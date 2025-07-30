Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Бразилия — Китай. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
14:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Волейбол Новости

Расписание матчей Лиги наций по волейболу — 2025 среди мужчин на 30 июля

Расписание матчей Лиги наций по волейболу — 2025 среди мужчин на 30 июля
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 30 июля, состоятся два матча четвертьфинала Лиги наций — 2025 по волейболу среди мужчин. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня мужского «Финала восьми».

Права на трансляцию матчей Лиги наций по волейболу среди мужчин в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.

Волейбол. Лига наций — 2025. Мужчины, 1/4 финала. Расписание 30 июля (время — московское):

10:00. Италия — Куба;
14:00. Бразилия — Китай.

В четверг, 31 июля, пройдут ещё два матча четвертьфинала Лиги наций по волейболу среди мужчин. Французская национальная команда встретится со Словенией, а сборная Японии сыграет с Польшей. Встречи полуфинала турнира состоятся 2 августа. Финал соревнования, как и матч за третье место, пройдёт 3 августа.

Действующими чемпионами соревнований являются французские волейболисты, в прошлогоднем финале победившие сборную Японии.

Календарь мужской Лиги наций - 2025
Турнирная таблица мужской Лиги наций - 2025
Материалы по теме
Женская сборная Италии стала чемпионом Лиги наций во второй раз подряд

Виды волейбола, о которых вы не знали:

Комментарии
Новости. Волейбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android