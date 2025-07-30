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Расписание матчей Лиги наций по волейболу — 2025 среди мужчин на 30 июля

Сегодня, 30 июля, состоятся два матча четвертьфинала Лиги наций — 2025 по волейболу среди мужчин. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня мужского «Финала восьми».

Волейбол. Лига наций — 2025. Мужчины, 1/4 финала. Расписание 30 июля (время — московское):

10:00. Италия — Куба;

14:00. Бразилия — Китай.

В четверг, 31 июля, пройдут ещё два матча четвертьфинала Лиги наций по волейболу среди мужчин. Французская национальная команда встретится со Словенией, а сборная Японии сыграет с Польшей. Встречи полуфинала турнира состоятся 2 августа. Финал соревнования, как и матч за третье место, пройдёт 3 августа.

Действующими чемпионами соревнований являются французские волейболисты, в прошлогоднем финале победившие сборную Японии.

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