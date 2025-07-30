Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Бразилия — Китай. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
14:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Волейбол Новости

Италия — Куба: во сколько начало, где смотреть прямую трансляцию матча Лиги наций

Италия — Куба: во сколько начало, где смотреть прямую трансляцию матча Лиги наций
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 30 июля, состоится первый матч четвертьфинала Лиги наций — 2025 по волейболу среди мужчин между сборными Италии и Кубы. Игра пройдёт на арене «Бейлун Гимназиум» (Нинбо, Китай). Стартовый свисток прозвучит в 10:00 мск.

Права на трансляцию матчей Лиги наций по волейболу среди мужчин в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.
Лига наций (м) . 1/4 финала
30 июля 2025, среда. 10:00 МСК
Италия
Не начался
Куба
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Во второй игре четвертьфинала турнира встретятся сборные Бразилии и Китая. Матч начнётся в 14:00 мск.

В четверг, 31 июля, пройдут ещё два матча четвертьфинала Лиги наций по волейболу среди мужчин. Французская национальная команда встретится со Словенией, а сборная Японии сыграет с Польшей. Встречи полуфинала турнира состоятся 2 августа. Финал соревнования, как и матч за третье место, пройдёт 3 августа.

Действующими чемпионами соревнований являются французские волейболисты, в прошлогоднем финале победившие сборную Японии.

Календарь мужской Лиги наций - 2025
Турнирная таблица мужской Лиги наций - 2025
Материалы по теме
Женская сборная Италии стала чемпионом Лиги наций во второй раз подряд

Виды волейбола, о которых вы не знали:

Комментарии
Новости. Волейбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android