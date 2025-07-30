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Италия — Куба: во сколько начало, где смотреть прямую трансляцию матча Лиги наций

Сегодня, 30 июля, состоится первый матч четвертьфинала Лиги наций — 2025 по волейболу среди мужчин между сборными Италии и Кубы. Игра пройдёт на арене «Бейлун Гимназиум» (Нинбо, Китай). Стартовый свисток прозвучит в 10:00 мск.

Во второй игре четвертьфинала турнира встретятся сборные Бразилии и Китая. Матч начнётся в 14:00 мск.

В четверг, 31 июля, пройдут ещё два матча четвертьфинала Лиги наций по волейболу среди мужчин. Французская национальная команда встретится со Словенией, а сборная Японии сыграет с Польшей. Встречи полуфинала турнира состоятся 2 августа. Финал соревнования, как и матч за третье место, пройдёт 3 августа.

Действующими чемпионами соревнований являются французские волейболисты, в прошлогоднем финале победившие сборную Японии.

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