40-летний Гранкин возобновил карьеру и будет выступать за португальский «Спортинг»

40-летний олимпийский чемпион Сергей Гранкин возобновил карьеру после одного сезона на посту тренера мужского волейбольного клуба «Ярославич». Опытный связующий продолжит выступление в португальском «Спортинге».

Последним клубом перед завершением карьеры для Гранкина стал новоуренгойский «Факел», за который он играл два сезона – с 2022 по 2024 год. После этого Гранкину вместе с Сергеем Шляпниковым удалось вывести «Ярославич» из Высшей лиги А в Суперлигу.

«Спортинг» – действующий чемпион Португалии.

«Выбор «Спортинга» обусловлен в первую очередь участием клуба в Лиге чемпионов, в которой команда будет стартовать с групповой стадии турнира, а также высочайшим уровнем организации клуба. Уверены, что это прекрасная возможность для Сергея вернуться на международный соревновательный трек, по которому игрок такого уровня, безусловно, скучал», – сообщил агент Гранкина Владимир Касторнов на своей странице в социальных сетях.