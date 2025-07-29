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Президент «Ярославича» Шляпников объяснил, почему принял решение расстаться с Гранкиным

Президент «Ярославича» Шляпников объяснил, почему принял решение расстаться с Гранкиным
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Президент и главный тренер мужского волейбольного клуба «Ярославич» Сергей Шляпников объяснил, почему принял решение расстаться с Сергеем Гранкиным на посту тренера команды. Напомним, Гранкин возглавлял команду в сезоне-2024/2025.

«Не буду скрывать – мне хотелось, чтобы он стал моим преемником, я хотел передать ему все свои знания, умения, навыки, опыт. Он наш воспитанник, который вырос в большого игрока. Именно поэтому я дал ему возможность увидеть волейбол глазами тренера. Чтобы он прочувствовал, сможет ли пойти по этому пути.

Работать Сергей может, перспективы у него есть. Но чтобы стать классным специалистом, нужно полное погружение в профессию. Максимальная самоотдача, где-то – самопожертвование. К сожалению, у него немножко другое видение, другая философия. На этой почве мы не сошлись. Не вижу в этом трагедии. Каждый тренер должен найти свою команду, свой клуб. Я желаю Сергею удачи в этом», – приводит слова Шляпникова «БО Спорт».

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