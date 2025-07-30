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Сборная Италии обыграла Кубу в четвертьфинале мужской Лиги наций по волейболу

Сборная Италии обыграла Кубу в четвертьфинале мужской Лиги наций по волейболу
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Сегодня, 30 июля, состоялся первый матч четвертьфинала Лиги наций — 2025 по волейболу среди мужчин между сборными Италии и Кубы. Встреча завершилась со счётом 3:1 (25:18, 25:19, 20:25, 25:21).

Лига наций (м) . 1/4 финала
30 июля 2025, среда. 10:00 МСК
Италия
Окончен
3 : 1
Куба
Италия: Микьелетто - 17, Рыхлицки - 16, Лавия - 9, Джаннелли - 5, Галасси - 4, Андзани - 4, Гарджуло - 2, Романо - 1, Балазо, Сбертоли, Боттоло, Сангвинетти, Паче, Порро
Куба: Эррера - 21, Мельгарехо - 11, Атьес - 9, Биссет - 7, Консепсьон - 5, Массо - 4, Лопес - 4, Гомес - 2, Тондике - 1, Гарсия, Камино, Алонсо, Гутьеррес, Фиэль

Во второй игре четвертьфинала Лиги наций турнира встретятся сборные Бразилии и Китая. Победитель этого матча встретится с командой Италии.

В четверг, 31 июля, пройдут ещё два матча четвертьфинала Лиги наций по волейболу среди мужчин. Французская национальная команда встретится со Словенией, а сборная Японии сыграет с Польшей. Встречи полуфинала турнира состоятся 2 августа. Финал соревнования, как и матч за третье место, пройдёт 3 августа.

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