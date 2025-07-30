Сборная Италии обыграла Кубу в четвертьфинале мужской Лиги наций по волейболу

Сегодня, 30 июля, состоялся первый матч четвертьфинала Лиги наций — 2025 по волейболу среди мужчин между сборными Италии и Кубы. Встреча завершилась со счётом 3:1 (25:18, 25:19, 20:25, 25:21).

Во второй игре четвертьфинала Лиги наций турнира встретятся сборные Бразилии и Китая. Победитель этого матча встретится с командой Италии.

В четверг, 31 июля, пройдут ещё два матча четвертьфинала Лиги наций по волейболу среди мужчин. Французская национальная команда встретится со Словенией, а сборная Японии сыграет с Польшей. Встречи полуфинала турнира состоятся 2 августа. Финал соревнования, как и матч за третье место, пройдёт 3 августа.