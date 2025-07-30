Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Волейбол Новости

Сборная Бразилии вышла в полуфинал Лиги наций, обыграв Китай

Сборная Бразилии вышла в полуфинал Лиги наций, обыграв Китай
Комментарии

Сегодня, 30 июля, состоялся второй четвертьфинальный матч Лиги наций — 2025 по волейболу среди мужчин. В поединке за выход в полуфинал встречались сборные Бразилии и Китая. Встреча завершилась со счётом 3:1 (29:31, 25:19, 25:16, 25:21) в пользу сборной Бразилии.

Лига наций (м) . 1/4 финала
30 июля 2025, среда. 14:00 МСК
Бразилия
Окончен
3 : 1
Китай
Бразилия: Соуза - 25, Бергман - 10, Биспо - 9, Лукарелли - 6, Гуалберто - 6, Крелинг - 5, Соуза - 4, Онорато - 2, Гонсалвес, Фернандес, Оливейра Мораис до Насименто Позитьон, Насименто, Бенто Бучмеюк, Шизоба
Китай: Вэнь - 15, Чуань - 11, Юаньтай - 10, Юнчжень - 8, Бинь - 6, Чжэцзя - 4, Яочэнь - 3, Шикунь - 2, Цзи - 1, Хэбинь, Дэцзюнь, Цзуншуай, Жао, Ли

В полуфинале Лиги наций — 2025 сборная Бразилии сыграет с командой Италии, которая в четвертьфинале обыграла Кубу со счётом 3:1 (25:18, 25:19, 20:25, 25:21).

В четверг, 31 июля, пройдут ещё два матча четвертьфинала Лиги наций по волейболу среди мужчин. Французская национальная команда встретится со Словенией, а сборная Японии сыграет с Польшей. Встречи полуфинала турнира состоятся 2 августа. Финал соревнования, как и матч за третье место, пройдёт 3 августа.

Материалы по теме
Главная волейбольная битва лета. Кто выиграет мужскую Лигу наций?
Главная волейбольная битва лета. Кто выиграет мужскую Лигу наций?
Комментарии
Новости. Волейбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android