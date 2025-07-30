Сборная Бразилии вышла в полуфинал Лиги наций, обыграв Китай

Сегодня, 30 июля, состоялся второй четвертьфинальный матч Лиги наций — 2025 по волейболу среди мужчин. В поединке за выход в полуфинал встречались сборные Бразилии и Китая. Встреча завершилась со счётом 3:1 (29:31, 25:19, 25:16, 25:21) в пользу сборной Бразилии.

В полуфинале Лиги наций — 2025 сборная Бразилии сыграет с командой Италии, которая в четвертьфинале обыграла Кубу со счётом 3:1 (25:18, 25:19, 20:25, 25:21).

В четверг, 31 июля, пройдут ещё два матча четвертьфинала Лиги наций по волейболу среди мужчин. Французская национальная команда встретится со Словенией, а сборная Японии сыграет с Польшей. Встречи полуфинала турнира состоятся 2 августа. Финал соревнования, как и матч за третье место, пройдёт 3 августа.