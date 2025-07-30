Сборная Бразилии вышла в полуфинал Лиги наций, обыграв Китай
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Сегодня, 30 июля, состоялся второй четвертьфинальный матч Лиги наций — 2025 по волейболу среди мужчин. В поединке за выход в полуфинал встречались сборные Бразилии и Китая. Встреча завершилась со счётом 3:1 (29:31, 25:19, 25:16, 25:21) в пользу сборной Бразилии.
Лига наций (м) . 1/4 финала
30 июля 2025, среда. 14:00 МСК
Бразилия
Окончен
3 : 1
Китай
Бразилия: Соуза - 25, Бергман - 10, Биспо - 9, Лукарелли - 6, Гуалберто - 6, Крелинг - 5, Соуза - 4, Онорато - 2, Гонсалвес, Фернандес, Оливейра Мораис до Насименто Позитьон, Насименто, Бенто Бучмеюк, Шизоба
Китай: Вэнь - 15, Чуань - 11, Юаньтай - 10, Юнчжень - 8, Бинь - 6, Чжэцзя - 4, Яочэнь - 3, Шикунь - 2, Цзи - 1, Хэбинь, Дэцзюнь, Цзуншуай, Жао, Ли
В полуфинале Лиги наций — 2025 сборная Бразилии сыграет с командой Италии, которая в четвертьфинале обыграла Кубу со счётом 3:1 (25:18, 25:19, 20:25, 25:21).
В четверг, 31 июля, пройдут ещё два матча четвертьфинала Лиги наций по волейболу среди мужчин. Французская национальная команда встретится со Словенией, а сборная Японии сыграет с Польшей. Встречи полуфинала турнира состоятся 2 августа. Финал соревнования, как и матч за третье место, пройдёт 3 августа.
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