Результаты матчей Лиги наций по волейболу — 2025 среди мужчин 30 июля

Сегодня, 30 июля, состоялись два матча стадии 1/4 финала Лиги наций — 2025 по волейболу среди мужчин. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня мужского «Финала восьми».

Волейбол. Лига наций — 2025. Мужчины, 1/4 финала. Результаты 30 июля:

Италия — Куба — 3:1 (25:18, 25:19, 20:25, 25:21);

Бразилия – Китай — 3:1 (29:31, 25:19, 25:16, 25:21).

Таким образом, стала известна первая пара полуфиналистов турнира. 2 августа Бразилия и Италия определят судьбу путёвки в решающий матч соревнований. Завтра, 31 июля, состоятся оставшиеся четвертьфинальные матчи. Франция сыграет со Словенией, а Япония с Польшей.