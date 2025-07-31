Расписание матчей Лиги наций по волейболу — 2025 среди мужчин на 31 июля

Сегодня, 31 июля, состоятся два заключительных матча четвертьфинала Лиги наций — 2025 по волейболу среди мужчин. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня мужского «Финала восьми».
Волейбол. Лига наций — 2025. Мужчины, 1/4 финала. Расписание 31 июля (время — московское):
10:00. Франция — Словения;
14:00. Япония — Польша.
Ранее стала известна первая пара полуфиналистов турнира. 2 августа Бразилия и Италия определят судьбу путёвки в решающий матч соревнований.
Напомним, действующими чемпионами соревнований являются французские волейболисты, в прошлогоднем финале победившие сборную Японии.