Сборная Словении в четырёх сетах обыграла Францию и вышла в полуфинал Лиги наций — 2025
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Сегодня, 31 июля, состоялся очередной четвертьфинальный матч Лиги наций — 2025 по волейболу среди мужчин. В игре за выход в полуфинал встречались сборные Франции и Словении. Встреча завершилась со счётом 3:1 (25:22, 15:25, 25:19, 25:18) в пользу сборной Словении.
Лига наций (м) . 1/4 финала
31 июля 2025, четверг. 10:00 МСК
Франция
Окончен
1 : 3
Словения
Франция: Шиненьезе, Гребенников, Тоньютти, Бризар, Ле Гофф, Энно, Клевено, Луати, Дьез, Фор, Карле, Гейе, Юэтс
Словения: Штерн, Планиншич, Козамерник, Маровт, Брачко, Шталекар, Окроглич, Ковачич, Штерн, Можич, Муянович, Кржич, Найдич, Шен
В полуфинале Словения сыграет с победителем матча между сборными Японии и Польши. Ранее стала известна первая пара полуфиналистов турнира. 2 августа Бразилия и Италия определят судьбу путёвки в решающий матч соревнований.
Напомним, действующими чемпионами соревнований являются французские волейболисты, в прошлогоднем финале победившие сборную Японии.
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