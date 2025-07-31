Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Япония — Польша. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
14:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Волейбол Новости

Сборная Словении в четырёх сетах обыграла Францию и вышла в полуфинал Лиги наций — 2025

Сборная Словении в четырёх сетах обыграла Францию и вышла в полуфинал Лиги наций — 2025
Комментарии

Сегодня, 31 июля, состоялся очередной четвертьфинальный матч Лиги наций — 2025 по волейболу среди мужчин. В игре за выход в полуфинал встречались сборные Франции и Словении. Встреча завершилась со счётом 3:1 (25:22, 15:25, 25:19, 25:18) в пользу сборной Словении.

Лига наций (м) . 1/4 финала
31 июля 2025, четверг. 10:00 МСК
Франция
Окончен
1 : 3
Словения
Франция: Шиненьезе, Гребенников, Тоньютти, Бризар, Ле Гофф, Энно, Клевено, Луати, Дьез, Фор, Карле, Гейе, Юэтс
Словения: Штерн, Планиншич, Козамерник, Маровт, Брачко, Шталекар, Окроглич, Ковачич, Штерн, Можич, Муянович, Кржич, Найдич, Шен

В полуфинале Словения сыграет с победителем матча между сборными Японии и Польши. Ранее стала известна первая пара полуфиналистов турнира. 2 августа Бразилия и Италия определят судьбу путёвки в решающий матч соревнований.

Напомним, действующими чемпионами соревнований являются французские волейболисты, в прошлогоднем финале победившие сборную Японии.

Материалы по теме
Главная волейбольная битва лета. Кто выиграет мужскую Лигу наций?
Главная волейбольная битва лета. Кто выиграет мужскую Лигу наций?
Комментарии
Новости. Волейбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android