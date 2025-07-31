Сборная Словении в четырёх сетах обыграла Францию и вышла в полуфинал Лиги наций — 2025

Сегодня, 31 июля, состоялся очередной четвертьфинальный матч Лиги наций — 2025 по волейболу среди мужчин. В игре за выход в полуфинал встречались сборные Франции и Словении. Встреча завершилась со счётом 3:1 (25:22, 15:25, 25:19, 25:18) в пользу сборной Словении.

В полуфинале Словения сыграет с победителем матча между сборными Японии и Польши. Ранее стала известна первая пара полуфиналистов турнира. 2 августа Бразилия и Италия определят судьбу путёвки в решающий матч соревнований.

Напомним, действующими чемпионами соревнований являются французские волейболисты, в прошлогоднем финале победившие сборную Японии.