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Расписание матчей Лиги наций по волейболу — 2025 среди мужчин на 2 августа

Сегодня, 2 августа, состоятся два матча полуфинала Лиги наций — 2025 по волейболу среди мужчин. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня мужского «Финала восьми».

Волейбол. Лига наций — 2025. Мужчины, 1/2 финала. Расписание 2 августа (время — московское):

10:00. Италия — Бразилия;

14:00. Словения — Польша.

Решающая игра и матч за третье место Лиги наций — 2025 состоятся 3 августа.

Финальный раунд соревнования проходит в китайском городе Нинбо. Действующими чемпионами турнира являются французские волейболисты, в прошлогоднем финале победившие сборную Японии.

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