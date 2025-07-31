Сборная Польши уверенно вышла в полуфинал Лиги наций, обыграв Японию

Сегодня, 31 июля, состоялся заключительный четвертьфинальный матч Лиги наций — 2025 по волейболу среди мужчин. В игре за выход в полуфинал встречались сборные Польши и Японии. Встреча завершилась со счётом 3:0 (25:23, 26:24, 25:12) в пользу сборной Польши.

В полуфинале сборная Польши встретится с командой Словении, которая неожиданно обыграла Францию. Ранее стала известна первая пара полуфиналистов турнира. 2 августа Бразилия и Италия определят судьбу путёвки в решающий матч соревнований.

Напомним, действующими чемпионами соревнований являются французские волейболисты, в прошлогоднем финале победившие сборную Японии.