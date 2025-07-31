Сборная Польши уверенно вышла в полуфинал Лиги наций, обыграв Японию
Поделиться
Сегодня, 31 июля, состоялся заключительный четвертьфинальный матч Лиги наций — 2025 по волейболу среди мужчин. В игре за выход в полуфинал встречались сборные Польши и Японии. Встреча завершилась со счётом 3:0 (25:23, 26:24, 25:12) в пользу сборной Польши.
Лига наций (м) . 1/4 финала
31 июля 2025, четверг. 14:00 МСК
Япония
Окончен
0 : 3
Польша
Япония: Онодэра, Мияура, Оя, Томита, Такахаси, Огава, Исикава, Каи, Нисимото, Нисияма, Ямамото, Эйро, Эбадедан-Дан, Сато
Польша: Попивчак, Коменда, Леон, Беднож, Шальпук, Кохановски, Семенюк, Гранечны, Форналь, Боладзь, Якубишак, Сасак, Новак, Фирлей
В полуфинале сборная Польши встретится с командой Словении, которая неожиданно обыграла Францию. Ранее стала известна первая пара полуфиналистов турнира. 2 августа Бразилия и Италия определят судьбу путёвки в решающий матч соревнований.
Напомним, действующими чемпионами соревнований являются французские волейболисты, в прошлогоднем финале победившие сборную Японии.
Материалы по теме
Комментарии
- 31 июля 2025
-
16:27
-
15:48
-
12:47
-
09:25
- 30 июля 2025
-
20:01
-
16:39
-
15:57
-
08:30
-
08:00
- 29 июля 2025
-
23:34
-
23:22
- 28 июля 2025
-
08:30
- 27 июля 2025
-
23:37
-
23:10
-
20:45
-
19:15
-
16:45
-
12:08
-
10:01
-
08:30
-
08:00
-
00:22
-
00:03
- 26 июля 2025
-
23:36
-
23:29
-
23:16
-
18:34
-
09:43
- 25 июля 2025
-
12:59
-
12:51
-
11:28
- 24 июля 2025
-
22:57
-
22:38
-
20:45
-
20:39