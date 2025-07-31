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Япония — Польша. Прямая трансляция
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14:00 Мск
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Сборная Польши уверенно вышла в полуфинал Лиги наций, обыграв Японию

Сборная Польши уверенно вышла в полуфинал Лиги наций, обыграв Японию
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Сегодня, 31 июля, состоялся заключительный четвертьфинальный матч Лиги наций — 2025 по волейболу среди мужчин. В игре за выход в полуфинал встречались сборные Польши и Японии. Встреча завершилась со счётом 3:0 (25:23, 26:24, 25:12) в пользу сборной Польши.

Лига наций (м) . 1/4 финала
31 июля 2025, четверг. 14:00 МСК
Япония
Окончен
0 : 3
Польша
Япония: Онодэра, Мияура, Оя, Томита, Такахаси, Огава, Исикава, Каи, Нисимото, Нисияма, Ямамото, Эйро, Эбадедан-Дан, Сато
Польша: Попивчак, Коменда, Леон, Беднож, Шальпук, Кохановски, Семенюк, Гранечны, Форналь, Боладзь, Якубишак, Сасак, Новак, Фирлей

В полуфинале сборная Польши встретится с командой Словении, которая неожиданно обыграла Францию. Ранее стала известна первая пара полуфиналистов турнира. 2 августа Бразилия и Италия определят судьбу путёвки в решающий матч соревнований.

Напомним, действующими чемпионами соревнований являются французские волейболисты, в прошлогоднем финале победившие сборную Японии.

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