Бразилия — Польша: где смотреть трансляцию, во сколько начнётся матч 1/2 финала Лиги наций

Сегодня, 2 августа, состоится второй полуфинальный матч Лиги наций — 2025 по волейболу среди мужчин между сборными Бразилии и Польши. Игра пройдёт на арене «Бейлун Гимназиум» (Нинбо, Китай). Матч начнётся в 14:00 по московскому времени.

На стадии четвертьфинала соревнования бразильская национальная команда в четырёх сетах обыграла сборную Китая (29:31, 25:19, 25:16, 25:21). Польша на аналогичной стадии победила японскую национальную команду со счётом 3:0 (25:23, 26:24, 25:12).

Решающая игра и матч за третье место Лиги наций — 2025 состоятся 3 августа.

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