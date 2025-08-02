Италия — Словения: где смотреть трансляцию, во сколько начнётся матч 1/2 финала Лиги наций

Сегодня, 2 августа, состоится первый полуфинальный матч Лиги наций — 2025 по волейболу среди мужчин между сборными Италии и Словении. Игра пройдёт на арене «Бейлун Гимназиум» (Нинбо, Китай). Матч начнётся в 10:00 по московскому времени.

На стадии четвертьфинала соревнования итальянская национальная команда в четырёх сетах обыграла сборную Кубы (25:18, 25:19, 20:25, 25:21). Словения на аналогичной стадии победила французскую национальную команду со счётом 3:1 (25:22, 15:25, 25:19, 25:18).

Решающая игра и матч за третье место Лиги наций — 2025 состоятся 3 августа.

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