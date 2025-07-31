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Определились полуфинальные пары мужской Лиги наций — 2025 по волейболу

Определились полуфинальные пары мужской Лиги наций — 2025 по волейболу
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Сегодня, 31 июля, завершились четвертьфинальные матчи мужской Лиги наций по волейболу. Стали известны все участники 1/2 финала соревнований. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с полуфинальными парами мужского розыгрыша. Встречи за выход в финал пройдут 2 августа.

Волейбол. Лига наций — 2025. Мужчины, 1/2 финала:

  • Польша — Словения;
  • Бразилия — Италия.

В полуфинале Лиги наций — 2025 сборная Польши встретится с командой Словении, которая неожиданно обыграла Францию. Бразилия и Италия определят судьбу путёвки в решающий матч соревнований во втором полуфинальном матче.

Напомним, действующими чемпионами соревнований являются французские волейболисты, в прошлогоднем финале победившие сборную Японии.

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