Результаты матчей Лиги наций по волейболу — 2025 среди мужчин на 31 июля

Сегодня, 31 июля, состоялись два заключительных матча четвертьфинала Лиги наций — 2025 по волейболу среди мужчин. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня мужского «Финала восьми».

Волейбол. Лига наций — 2025. Мужчины, 1/4 финала. Результаты 31 июля:

Словения — Франция — 3:1 (25:22, 15:25, 25:19, 25:18);

Польша — Япония — 3:0 (25:23, 26:24, 25:12).

Ранее стала известна первая пара полуфиналистов турнира. 2 августа Бразилия и Италия определят судьбу путёвки в решающий матч соревнований.

Напомним, действующими чемпионами соревнований являются французские волейболисты, в прошлогоднем финале победившие сборную Японии.