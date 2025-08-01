Кто выиграет мужскую волейбольную Лигу наций?

2 августа состоятся полуфиналы мужской Лиги наций — 2025. Итальянские волейболисты сыграют со словенцами, а Бразилия встретится с Польшей. «Чемпионат» предлагает принять участие в опросе и предсказать победителя турнира в этом году.

31 июля прошли две заключительные встречи четвертьфинала Лиги наций — 2025 по волейболу среди мужчин. Словения обыграла действующих победителей соревнований — Францию — со счётом 3:1 (25:22, 15:25, 25:19, 25:18). Польская команда в трёх сетах одолела Японию — 3:0 (25:23, 26:24, 25:12).

Финал Лиги наций — 2025 состоится в воскресенье, 3 августа. Начало — в 14:00 мск. Матч за бронзовые награды пройдёт в тот же день и запланирован на 10:00.