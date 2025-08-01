«Зенит» СПб представил нового блокирующего клуба

Мужской волейбольный клуб «Зенит» из Санкт-Петербурга представил нового блокирующего. Им стал 25-летний Виталий Дикарев, который последние пять лет выступал за новоуренгойский «Факел».

Дикарев начинал карьеру в составе «Югры-Самотлор» из Нижневартовска. В сезоне-2018/2019 впервые играл за «Факел», сезон-2019/2020 провёл в «Ярославиче», после чего вернулся в новоуренгойский клуб на следующие пять сезонов.

В прошлом сезоне Дикарев стал лучшим блокирующим Суперлиги, набрав на блоке 87 очков.

«Виталий, добро пожаловать в «Зенит»! Мы уверены, что твой талант и опыт помогут нашей команде достичь новых высот!» – сообщает пресс-служба клуба в официальном телеграм-канале.