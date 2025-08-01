Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Италия — Словения. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
10:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Волейбол Новости

Доигровщица Ирина Капустина вернулась в состав московского «Динамо»

Доигровщица Ирина Капустина вернулась в состав московского «Динамо»
Комментарии

27-летняя доигровщица Ирина Капустина вернулась в состав московского «Динамо» после одного сезона, проведённого в декрете. Об этом сообщила пресс-служба клуба в официальном телеграм-канале.

Капустина начинала карьеру в системе волейбольного клуба «Липецк», за который выступала до 2022 года. С 2022 по 2024 доигровщица входила в состав московского «Динамо», после чего ушла в декрет, в феврале стала мамой и теперь возвращается в столичную команду.

Вместе с «Динамо» Капустина завоевала золото чемпионата России, Кубок, Суперкубок России и победила на Спартакиаде сильнейших.

«Ира, с возвращением! Пусть этот сезон будет особенным», – сообщает пресс-служба клуба.

Материалы по теме
Официально
«Зенит» СПб представил нового блокирующего клуба
Комментарии
Новости. Волейбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android