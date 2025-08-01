27-летняя доигровщица Ирина Капустина вернулась в состав московского «Динамо» после одного сезона, проведённого в декрете. Об этом сообщила пресс-служба клуба в официальном телеграм-канале.

Капустина начинала карьеру в системе волейбольного клуба «Липецк», за который выступала до 2022 года. С 2022 по 2024 доигровщица входила в состав московского «Динамо», после чего ушла в декрет, в феврале стала мамой и теперь возвращается в столичную команду.

Вместе с «Динамо» Капустина завоевала золото чемпионата России, Кубок, Суперкубок России и победила на Спартакиаде сильнейших.

«Ира, с возвращением! Пусть этот сезон будет особенным», – сообщает пресс-служба клуба.