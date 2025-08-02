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Италия победила Словению и вышла в финал мужской Лиги наций по волейболу

Италия победила Словению и вышла в финал мужской Лиги наций по волейболу
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Мужская сборная Италии вышла в финал волейбольной Лиги наций — 2025. В матче на стадии 1/2 финала итальянцы обыграли команду Словении в четырёх сетах — 3:1 (25:22, 22:25, 25:21, 25:18).

Лига наций (м) . 1/2 финала
02 августа 2025, суббота. 10:00 МСК
Италия
Окончен
3 : 1
Словения
Италия: Микьелетто - 26, Рыхлицки - 11, Лавия - 11, Романо - 9, Гарджуло - 9, Галасси - 7, Андзани - 4, Джаннелли - 3, Балазо, Сбертоли, Боттоло, Сангвинетти, Паче, Порро
Словения: Можич - 14, Козамерник - 10, Штерн - 10, Штерн - 9, Муянович - 9, Шталекар - 8, Планиншич - 2, Маровт, Брачко, Окроглич, Ковачич, Кржич, Найдич, Шен

Во втором полуфинале встретятся сборные Бразилии и Польши. Начало матча запланировано на 14:00 по московскому времени.

Напомним, действующими чемпионами соревнований являются французские волейболисты, в прошлогоднем финале победившие сборную Японии. В 2025 году оба финалиста прошлогоднего турнира потерпели поражение в четвертьфинале. Франция сенсационно проиграла Словении (1:3), Япония уступила сборной Польши (0:3).

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