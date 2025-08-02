Италия победила Словению и вышла в финал мужской Лиги наций по волейболу

Мужская сборная Италии вышла в финал волейбольной Лиги наций — 2025. В матче на стадии 1/2 финала итальянцы обыграли команду Словении в четырёх сетах — 3:1 (25:22, 22:25, 25:21, 25:18).

Во втором полуфинале встретятся сборные Бразилии и Польши. Начало матча запланировано на 14:00 по московскому времени.

Напомним, действующими чемпионами соревнований являются французские волейболисты, в прошлогоднем финале победившие сборную Японии. В 2025 году оба финалиста прошлогоднего турнира потерпели поражение в четвертьфинале. Франция сенсационно проиграла Словении (1:3), Япония уступила сборной Польши (0:3).