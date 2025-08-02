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Сборная Польши вышла в финал Лиги наций, обыграв Бразилию в трёх сетах

Сборная Польши вышла в финал Лиги наций, обыграв Бразилию в трёх сетах
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Мужская сборная Польши вышла в финал волейбольной Лиги наций — 2025. В матче 1/2 финала польские волейболисты обыграли команду Бразилии в трёх сетах — 3:0 (28:26, 25:19, 25:21).

Лига наций (м) . 1/2 финала
02 августа 2025, суббота. 14:00 МСК
Бразилия
Окончен
0 : 3
Польша
Бразилия: Соуза - 16, Гуалберто - 6, Крелинг - 4, Бенто Бучмеюк - 4, Биспо - 3, Нунес да Кунья Джуниор - 3, Бергман - 3, Соуза - 2, Онорато - 2, Лукарелли - 2, Гонсалвес, Фернандес, Оливейра Мораис до Насименто Позитьон, Насименто
Польша: Сасак - 19, Кохановски - 10, Леон - 9, Форналь - 9, Семенюк - 6, Коменда - 1, Новак - 1, Попивчак, Беднож, Шальпук, Гранечны, Боладзь, Якубишак, Фирлей

В другом полуфинале сборная Италии победила команду Словении в четырёх сетах — 3:1 (25:22, 22:25, 25:21, 25:18).

Напомним, действующими чемпионами соревнований являются французские волейболисты, в прошлогоднем финале победившие сборную Японии. В 2025 году оба финалиста прошлогоднего турнира потерпели поражение в четвертьфинале. Франция сенсационно проиграла Словении (1:3), Япония уступила сборной Польши (0:3).

Финал Лиги наций состоится в воскресенье, 3 августа.

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