Сборная Польши вышла в финал Лиги наций, обыграв Бразилию в трёх сетах

Мужская сборная Польши вышла в финал волейбольной Лиги наций — 2025. В матче 1/2 финала польские волейболисты обыграли команду Бразилии в трёх сетах — 3:0 (28:26, 25:19, 25:21).

В другом полуфинале сборная Италии победила команду Словении в четырёх сетах — 3:1 (25:22, 22:25, 25:21, 25:18).

Напомним, действующими чемпионами соревнований являются французские волейболисты, в прошлогоднем финале победившие сборную Японии. В 2025 году оба финалиста прошлогоднего турнира потерпели поражение в четвертьфинале. Франция сенсационно проиграла Словении (1:3), Япония уступила сборной Польши (0:3).

Финал Лиги наций состоится в воскресенье, 3 августа.