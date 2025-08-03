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Польша — Италия. Прямая трансляция
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14:00 Мск
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Польша — Италия: где смотреть трансляцию матча, во сколько начнётся финал Лиги наций

Польша — Италия: где смотреть трансляцию матча, во сколько начнётся финал Лиги наций
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Сегодня, 3 августа, состоится финальный матч Лиги наций — 2025 по волейболу среди мужчин между сборными Польши и Италии. Игра пройдёт на арене «Бейлун Гимназиум» (Нинбо, Китай). Матч начнётся в 14:00 по московскому времени.

Права на трансляцию финала Лиги наций по волейболу среди мужчин в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.
Лига наций (м) . Финал
03 августа 2025, воскресенье. 14:00 МСК
Польша
Не начался
Италия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

На стадии полуфинала польская национальная команда обыграла сборную Бразилии в трёх сетах — 3:0 (28:26, 25:19, 25:21). На аналогичной стадии соревнования Италия победила сборную Словении в четырёх сетах — 3:1 (25:22, 22:25, 25:21, 25:18).

Напомним, действующими чемпионами соревнований являются французские волейболисты, в прошлогоднем финале победившие сборную Японии. В 2025 году оба финалиста прошлогоднего турнира потерпели поражение в четвертьфинале. Франция сенсационно проиграла Словении (1:3), Япония уступила сборной Польши (0:3).

Календарь мужской Лиги наций - 2025
Турнирная таблица мужской Лиги наций - 2025
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