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Польша — Италия: где смотреть трансляцию матча, во сколько начнётся финал Лиги наций

Сегодня, 3 августа, состоится финальный матч Лиги наций — 2025 по волейболу среди мужчин между сборными Польши и Италии. Игра пройдёт на арене «Бейлун Гимназиум» (Нинбо, Китай). Матч начнётся в 14:00 по московскому времени.

На стадии полуфинала польская национальная команда обыграла сборную Бразилии в трёх сетах — 3:0 (28:26, 25:19, 25:21). На аналогичной стадии соревнования Италия победила сборную Словении в четырёх сетах — 3:1 (25:22, 22:25, 25:21, 25:18).

Напомним, действующими чемпионами соревнований являются французские волейболисты, в прошлогоднем финале победившие сборную Японии. В 2025 году оба финалиста прошлогоднего турнира потерпели поражение в четвертьфинале. Франция сенсационно проиграла Словении (1:3), Япония уступила сборной Польши (0:3).

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