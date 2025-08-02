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Результаты матчей Лиги наций по волейболу — 2025 среди мужчин на 2 августа

Результаты матчей Лиги наций по волейболу — 2025 среди мужчин на 2 августа
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Сегодня, 2 августа, состоялись два матча полуфинала Лиги наций — 2025 по волейболу среди мужчин. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня мужского «Финала восьми».

Волейбол. Лига наций — 2025. Мужчины, 1/2 финала. Результаты 2 августа:

  • Италия — Словения — 3:1 (25:22, 22:25, 25:21, 25:18);
  • Бразилия — Польша — 0:3 (26:28, 19:25, 21:25).

Решающая игра и матч за третье место Лиги наций — 2025 состоятся 3 августа.

Финальный раунд соревнования проходит в китайском городе Нинбо. Действующими чемпионами турнира являются французские волейболисты, в прошлогоднем финале победившие сборную Японии.

Календарь мужской Лиги наций - 2025
Турнирная таблица мужской Лиги наций - 2025
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