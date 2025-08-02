Определились финалисты мужской Лиги наций по волейболу — 2025

Сегодня, 2 августа, состоялись два матча полуфинала Лиги наций — 2025 по волейболу среди мужчин. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с финалистами мужского турнира.

Волейбол. Лига наций — 2025. Мужчины. Финал:

Польша — Италия.

В полуфинале сборная Польши обыграла представителей Бразилии со счётом 3:0 (26:28, 19:25, 21:25). Итальянцы на этой же стадии оказались сильнее волейболистов из Словении — 3:1 (25:22, 22:25, 25:21, 25:18). Решающая игра и матч за третье место Лиги наций — 2025 состоятся 3 августа.

Финальный раунд соревнования проходит в китайском городе Нинбо. Действующими чемпионами турнира являются французские волейболисты, в прошлогоднем финале победившие сборную Японии.