Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Волейбол Новости

Определились финалисты мужской Лиги наций по волейболу — 2025

Определились финалисты мужской Лиги наций по волейболу — 2025
Комментарии

Сегодня, 2 августа, состоялись два матча полуфинала Лиги наций — 2025 по волейболу среди мужчин. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с финалистами мужского турнира.

Волейбол. Лига наций — 2025. Мужчины. Финал:

  • Польша — Италия.

В полуфинале сборная Польши обыграла представителей Бразилии со счётом 3:0 (26:28, 19:25, 21:25). Итальянцы на этой же стадии оказались сильнее волейболистов из Словении — 3:1 (25:22, 22:25, 25:21, 25:18). Решающая игра и матч за третье место Лиги наций — 2025 состоятся 3 августа.

Финальный раунд соревнования проходит в китайском городе Нинбо. Действующими чемпионами турнира являются французские волейболисты, в прошлогоднем финале победившие сборную Японии.

Календарь мужской Лиги наций - 2025
Турнирная таблица мужской Лиги наций - 2025
Материалы по теме
Результаты матчей Лиги наций по волейболу — 2025 среди мужчин на 2 августа
Комментарии
Новости. Волейбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android