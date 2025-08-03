Расписание матчей Лиги наций по волейболу — 2025 среди мужчин на 3 августа

Сегодня, 3 августа, состоятся финал и матч за третье место Лиги наций — 2025 по волейболу среди мужчин. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня мужского «Финала восьми».
Волейбол. Лига наций — 2025. Мужчины, финал и матч за 3-е место. Расписание 3 августа (время — московское):
10:00. Бразилия — Словения;
14:00. Польша — Италия.
В полуфиналах Италия победила Словению — 3-1, поляки одолели бразильцев — 3-0.
Финальный раунд соревнования проходит в китайском городе Нинбо. Действующими чемпионами турнира являются французские волейболисты, в прошлогоднем финале победившие сборную Японии.