Расписание матчей Лиги наций по волейболу — 2025 среди мужчин на 3 августа

Сегодня, 3 августа, состоятся финал и матч за третье место Лиги наций — 2025 по волейболу среди мужчин. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня мужского «Финала восьми».

Права на в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.

Волейбол. Лига наций — 2025. Мужчины, финал и матч за 3-е место. Расписание 3 августа (время — московское):

10:00. Бразилия — Словения;

14:00. Польша — Италия.

В полуфиналах Италия победила Словению — 3-1, поляки одолели бразильцев — 3-0.

Финальный раунд соревнования проходит в китайском городе Нинбо. Действующими чемпионами турнира являются французские волейболисты, в прошлогоднем финале победившие сборную Японии.