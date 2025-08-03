Сборная Бразилии выиграла бронзовые медали мужской Лиги наций, победив команду Словении

Мужская сборная Бразилии завоевала бронзовые медали волейбольной Лиги наций — 2025. В матче за третье место бразильцы одолели команду Словении в четырёх сетах — (23:25, 25:20, 25:23, 25:19).

Финал Лиги наций состоится сегодня, 3 августа. За титул поборются сборные Польши и Италии. На стадии полуфинала поляки прошли бразильцев, итальянцы обыграли словенцев.

Действующими чемпионами соревнований являются французские волейболисты, в прошлогоднем финале победившие сборную Японии. В 2025 году оба финалиста прошлогоднего турнира потерпели поражение в четвертьфинале. Франция сенсационно проиграла Словении (1:3), Япония уступила сборной Польши (0:3).

Финальный раунд Лиги наций проходит в китайском городе Нинбо.