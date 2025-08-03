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Сборная Бразилии выиграла бронзовые медали мужской Лиги наций, победив команду Словении

Сборная Бразилии выиграла бронзовые медали мужской Лиги наций, победив команду Словении
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Мужская сборная Бразилии завоевала бронзовые медали волейбольной Лиги наций — 2025. В матче за третье место бразильцы одолели команду Словении в четырёх сетах — (23:25, 25:20, 25:23, 25:19).

Лига наций (м) . Матч за 3-е место
03 августа 2025, воскресенье. 10:00 МСК
Бразилия
Окончен
3 : 1
Словения
Бразилия: Соуза, Гонсалвес, Фернандес, Биспо, Онорато, Нунес да Кунья Джуниор, Крелинг, Насименто, Лукарелли, Бенто Бучмеюк, Бергман, Гуалберто, Шизоба, Соуза
Словения: Штерн, Планиншич, Козамерник, Маровт, Брачко, Шталекар, Окроглич, Ковачич, Штерн, Можич, Муянович, Кржич, Найдич, Шен

Финал Лиги наций состоится сегодня, 3 августа. За титул поборются сборные Польши и Италии. На стадии полуфинала поляки прошли бразильцев, итальянцы обыграли словенцев.

Действующими чемпионами соревнований являются французские волейболисты, в прошлогоднем финале победившие сборную Японии. В 2025 году оба финалиста прошлогоднего турнира потерпели поражение в четвертьфинале. Франция сенсационно проиграла Словении (1:3), Япония уступила сборной Польши (0:3).

Финальный раунд Лиги наций проходит в китайском городе Нинбо.

Календарь мужской Лиги наций - 2025
Турнирная таблица мужской Лиги наций - 2025
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