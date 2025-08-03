Сборная Польши стала победителем мужской Лиги наций по волейболу, одолев Италию

Сборная Польша стала победителем мужской волейбольной Лиги наций — 2025. В финальном матче поляки одолели команду Италии в трёх сетах — (25:22, 25:19, 25:14).

На стадии полуфинала поляки прошли бразильцев, итальянцы обыграли словенцев. В матче за бронзу победу одержала Бразилия.

В прошлом розыгрыше Лиги наций чемпионами соревнований стали французские волейболисты, в прошлогоднем финале победившие сборную Японии. В 2025 году оба финалиста прошлогоднего турнира потерпели поражение в четвертьфинале. Франция сенсационно проиграла Словении (1:3), Япония уступила сборной Польши (0:3).

Финальный раунд Лиги наций проходил в китайском городе Нинбо.