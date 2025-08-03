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Польша — Италия. Прямая трансляция
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14:00 Мск
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Сборная Польши стала победителем мужской Лиги наций по волейболу, одолев Италию

Сборная Польши стала победителем мужской Лиги наций по волейболу, одолев Италию
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Сборная Польша стала победителем мужской волейбольной Лиги наций — 2025. В финальном матче поляки одолели команду Италии в трёх сетах — (25:22, 25:19, 25:14).

Лига наций (м) . Финал
03 августа 2025, воскресенье. 14:00 МСК
Польша
Окончен
3 : 0
Италия
Польша: Попивчак, Коменда, Леон, Беднож, Шальпук, Кохановски, Семенюк, Гранечны, Форналь, Боладзь, Якубишак, Сасак, Новак, Фирлей
Италия: Микьелетто, Джаннелли, Балазо, Сбертоли, Рыхлицки, Боттоло, Галасси, Лавия, Романо, Андзани, Сангвинетти, Гарджуло, Паче, Порро

На стадии полуфинала поляки прошли бразильцев, итальянцы обыграли словенцев. В матче за бронзу победу одержала Бразилия.

В прошлом розыгрыше Лиги наций чемпионами соревнований стали французские волейболисты, в прошлогоднем финале победившие сборную Японии. В 2025 году оба финалиста прошлогоднего турнира потерпели поражение в четвертьфинале. Франция сенсационно проиграла Словении (1:3), Япония уступила сборной Польши (0:3).

Финальный раунд Лиги наций проходил в китайском городе Нинбо.

Календарь мужской Лиги наций - 2025
Турнирная таблица мужской Лиги наций - 2025
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