Польша во второй раз выиграла мужскую Лигу наций
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Сборная Польша во второй раз выиграла мужскую волейбольную Лигу наций — 2025. Сегодня, 3 августа, в финальном матче поляки одолели команду Италии в трёх сетах. Встреча завершилась со счётом 3:0 (25:22, 25:19, 25:14). Ранее Польша побеждала в 2023 году.
Лига наций (м) . Финал
03 августа 2025, воскресенье. 14:00 МСК
Польша
Окончен
3 : 0
Италия
Польша: Попивчак, Коменда, Леон, Беднож, Шальпук, Кохановски, Семенюк, Гранечны, Форналь, Боладзь, Якубишак, Сасак, Новак, Фирлей
Италия: Микьелетто, Джаннелли, Балазо, Сбертоли, Рыхлицки, Боттоло, Галасси, Лавия, Романо, Андзани, Сангвинетти, Гарджуло, Паче, Порро
В прошлом розыгрыше Лиги наций чемпионами соревнований стали французские волейболисты, в прошлогоднем финале победившие сборную Японии. В 2025 году оба финалиста прошлогоднего турнира потерпели поражение в четвертьфинале. Франция сенсационно проиграла Словении (1:3), Япония уступила сборной Польши (0:3).
Напомним, финальный раунд Лиги наций проходил в китайском городе Нинбо. Третье место завоевали волейболисты из Бразилии.
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