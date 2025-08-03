Польша во второй раз выиграла мужскую Лигу наций

Сборная Польша во второй раз выиграла мужскую волейбольную Лигу наций — 2025. Сегодня, 3 августа, в финальном матче поляки одолели команду Италии в трёх сетах. Встреча завершилась со счётом 3:0 (25:22, 25:19, 25:14). Ранее Польша побеждала в 2023 году.

В прошлом розыгрыше Лиги наций чемпионами соревнований стали французские волейболисты, в прошлогоднем финале победившие сборную Японии. В 2025 году оба финалиста прошлогоднего турнира потерпели поражение в четвертьфинале. Франция сенсационно проиграла Словении (1:3), Япония уступила сборной Польши (0:3).

Напомним, финальный раунд Лиги наций проходил в китайском городе Нинбо. Третье место завоевали волейболисты из Бразилии.