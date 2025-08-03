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Польша сравнялась с Россией по победам в мужской Лиге наций

Польша сравнялась с Россией по победам в мужской Лиге наций
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Сборная Польши сравнялась с Россией по количеству побед в мужской волейбольной Лиге наций — 2025, второй раз в истории выиграв данный трофей. Ранее поляки побеждали в этом турнире в 2023 году. Сегодня, 3 августа, в финальном матче представители Польши одолели команду Италии в трёх сетах. Встреча завершилась со счётом 3:0 (25:22, 25:19, 25:14).

Лига наций (м) . Финал
03 августа 2025, воскресенье. 14:00 МСК
Польша
Окончен
3 : 0
Италия
Польша: Попивчак, Коменда, Леон, Беднож, Шальпук, Кохановски, Семенюк, Гранечны, Форналь, Боладзь, Якубишак, Сасак, Новак, Фирлей
Италия: Микьелетто, Джаннелли, Балазо, Сбертоли, Рыхлицки, Боттоло, Галасси, Лавия, Романо, Андзани, Сангвинетти, Гарджуло, Паче, Порро

Напомним, Россия победила в двух первых розыгрышах Лиги наций — в 2018 и 2019 году. С 2022 года российские волейболисты не участвуют в данных соревнованиях из-за ситуации на Украине.

В прошлом розыгрыше Лиги наций чемпионами соревнований стали французские волейболисты, в прошлогоднем финале победившие сборную Японии. В 2025 году оба финалиста прошлогоднего турнира потерпели поражение в четвертьфинале.

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