Польша сравнялась с Россией по победам в мужской Лиге наций

Сборная Польши сравнялась с Россией по количеству побед в мужской волейбольной Лиге наций — 2025, второй раз в истории выиграв данный трофей. Ранее поляки побеждали в этом турнире в 2023 году. Сегодня, 3 августа, в финальном матче представители Польши одолели команду Италии в трёх сетах. Встреча завершилась со счётом 3:0 (25:22, 25:19, 25:14).

Напомним, Россия победила в двух первых розыгрышах Лиги наций — в 2018 и 2019 году. С 2022 года российские волейболисты не участвуют в данных соревнованиях из-за ситуации на Украине.

В прошлом розыгрыше Лиги наций чемпионами соревнований стали французские волейболисты, в прошлогоднем финале победившие сборную Японии. В 2025 году оба финалиста прошлогоднего турнира потерпели поражение в четвертьфинале.