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Стал известен состав женской сборной России по волейболу на матчи с Беларусью

Стал известен состав женской сборной России по волейболу на матчи с Беларусью
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Определился состав женской сборной России по волейболу на августовские матчи с командой Беларуси, сообщается на сайте Всероссийской федерации волейбола (ВФВ).

Сборная под руководством Константина Ушакова проведёт два товарищеских матча с Беларусью в Минске. Игры пройдут 16 августа в 15:30 мск и 17 августа в 16:00 мск. Перед этим, с 7 по 15 августа, в Новогорске состоится сбор национальной команды.

Состав женской сборной России:

блокирующие: Анастасия Манжосова («Динамо»), Дарья Киселёва («Локомотив»), Елизавета Фитисова («Уралочка-НТМК»), Елизавета Кочурина («ОМАГ-МТ Сан Джовани»);

доигровщицы: Полина Шеманова («Нилуфер Беледиеспор»), Светлана Гатина («Зерен Спор»), Валерия Шевчук («Динамо»), Анастасия Капралова («Локомотив»);

связующие: Анна Озерова («Ленинградка»), Виктория Кобзарь («Айдын»);

диагональные: Елизавета Протопопова («Уралочка-НТМК»), Елизавета Лукьянова («Динамо»);

либеро: Ольга Костюкевич («Локомотив»), Яна Даций («Енисей»).

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