Определилась символическая сборная мужской волейбольной Лиги наций — 2025
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Стала известна символическая сборная мужской Лиги наций — 2025 по волейболу.
Лига наций (м) . Финал
03 августа 2025, воскресенье. 14:00 МСК
Польша
Окончен
3 : 0
Италия
Польша: Леон - 16, Семенюк - 14, Кохановски - 7, Сасак - 6, Якубишак - 4, Коменда - 3, Попивчак, Беднож, Шальпук, Гранечны, Форналь, Боладзь, Новак, Фирлей
Италия: Лавия - 11, Микьелетто - 7, Рыхлицки - 4, Галасси - 4, Боттоло - 3, Романо - 3, Андзани - 3, Джаннелли - 1, Порро - 1, Балазо, Сбертоли, Сангвинетти, Гарджуло, Паче
самый ценный игрок: Якуб Кохановски (Польша);
связующий: Симоне Джаннелли (Италия);
диагональный: Кевин Сасак (Польша);
центральные блокирующие: Якуб Кохановски (Польша), Ян Козамерник (Словения);
доигровщики: Вильфредо Леон (Польша), Алессандро Микьелетто (Италия);
либеро: Майке (Бразилия).
В финале минувшей мужской Лиги наций, которая прошла в китайском Нинбо, сборная Польша в трёх партиях разгромила команду Италии — 25:22, 25: 25:14. Во встрече за бронзу бразильские волейболисты победили команду Словении в четырёх сетах (23:25, 25:20, 25:23, 25:19).
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