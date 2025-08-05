Определилась символическая сборная мужской волейбольной Лиги наций — 2025

Стала известна символическая сборная мужской Лиги наций — 2025 по волейболу.

самый ценный игрок: Якуб Кохановски (Польша);

связующий: Симоне Джаннелли (Италия);

диагональный: Кевин Сасак (Польша);

центральные блокирующие: Якуб Кохановски (Польша), Ян Козамерник (Словения);

доигровщики: Вильфредо Леон (Польша), Алессандро Микьелетто (Италия);

либеро: Майке (Бразилия).

В финале минувшей мужской Лиги наций, которая прошла в китайском Нинбо, сборная Польша в трёх партиях разгромила команду Италии — 25:22, 25: 25:14. Во встрече за бронзу бразильские волейболисты победили команду Словении в четырёх сетах (23:25, 25:20, 25:23, 25:19).