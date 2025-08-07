Скидки
Российский диагональный Баннов стал игроком греческого «Кифисиаса»

Комментарии

30-летний российский диагональный Евгений Баннов перешёл в греческий волейбольный клуб «Кифисиас» после четырёх сезонов в израильском «Хапоэле». Об этом сообщила пресс-служба клуба на своей странице в социальных сетях.

В прошедшем сезоне Баннов стал лучшим бомбардиром чемпионата Израиля, его команда заняла второе место в национальном турнире.

Диагональный начинал карьеру в новосибирском «Локомотиве» (2012-2014, 2015-2017). В России он также выступал за челябинское «Торпедо» (сезон-2014/2015), «Югру-Самотлор» (сезон-2017/2018), «Белогорье» (сезон-2018/2019) и «Тюмень» (2018-2021). В сезоне-2017/2018 Баннов играл за болгарский клуб «Левски».

