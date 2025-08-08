Призёр ЧЕ по пляжному волейболу Надежда Макрогузова вышла замуж за диагонального Яковлева

Бронзовый призёр чемпионата Европы по пляжному волейболу Надежда Макрогузова сообщила, что вышла замуж за волейболиста Дмитрия Яковлева.

«Человеку просто нужен человек. Поскольку эта новость постепенно начала становиться известной, я хочу поделиться ею с вами открыто. Мы стали семьёй. Наши чувства и мысли сошлись в самом главном — в желании быть вместе. Стать семьёй.

За пару дней мы организовали наше таинство. 26.07.2025 — навсегда в моём сердце. И вот — такие быстрые, но такие тёплые кадры, которыми я делюсь с вами. Я нашла своего человечка», — написала Макрогузова в телеграм-канале.

Фото: Из личного архива Мокрогузовой

28-летняя Макрогузова в паре со Светланой Холоминой — бронзовые призёры Евро-2020, чемпионки России (2022, 2023, 2024) и участницы Олимпиады-2020.

27-летний Яковлев играл в суперлиге за «Динамо», «Динамо-ЛО», «Факел», «Нефтяник», «Енисей», и «Кузбасс». Прошлый сезон он провёл в чемпионате Египта, а в следующем будет выступать в ОАЭ.