Призёр ЧЕ по пляжному волейболу Надежда Макрогузова вышла замуж за диагонального Яковлева

Аудио-версия:
Бронзовый призёр чемпионата Европы по пляжному волейболу Надежда Макрогузова сообщила, что вышла замуж за волейболиста Дмитрия Яковлева.

«Человеку просто нужен человек. Поскольку эта новость постепенно начала становиться известной, я хочу поделиться ею с вами открыто. Мы стали семьёй. Наши чувства и мысли сошлись в самом главном — в желании быть вместе. Стать семьёй.

За пару дней мы организовали наше таинство. 26.07.2025 — навсегда в моём сердце. И вот — такие быстрые, но такие тёплые кадры, которыми я делюсь с вами. Я нашла своего человечка», — написала Макрогузова в телеграм-канале.

Фото: Из личного архива Мокрогузовой

28-летняя Макрогузова в паре со Светланой Холоминой — бронзовые призёры Евро-2020, чемпионки России (2022, 2023, 2024) и участницы Олимпиады-2020.

27-летний Яковлев играл в суперлиге за «Динамо», «Динамо-ЛО», «Факел», «Нефтяник», «Енисей», и «Кузбасс». Прошлый сезон он провёл в чемпионате Египта, а в следующем будет выступать в ОАЭ.

